Вашингтон, 7 февраля, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий предоставление помощи Израилю без выделения средств на поддержку Украины, предложенный законодателями-республиканцами, не набрал необходимое число голосов в палате представителей Конгресса США. Трансляцию заседания 6 февраля ведёт телеканал C-SPAN.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Инициативу поддержали 250 законодателей, против выступили 180 членов палаты представителей Конгресса. Так как для одобрения законопроекта нужны голоса двух третей конгрессменов, то необходимой поддержки инициатива республиканцев не получила.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указали в Белом доме, президент США Джозеф Байден применит право вето в отношении законопроекта республиканцев в палате представителей Конгресса США о предоставлении дополнительной помощи Израилю в случае, если документ согласуют без одобрения финансирования Украины.

Законодательная инициатива Республиканской партии названа в заявлении административно-бюджетного управления Белого дома циничным политическим маневром. В администрации президента США призвали Сенат и палату представителей Конгресса отклонить законопроект.

В управлении предложили конгрессменам одобрить законопроект, представленный ранее Сенатом США. Он предусматривает выделение $118,28 млрд на различные нужды. При этом на охрану границ США авторы законопроекта хотели бы выделить втрое меньше, чем на помощь Украине.

Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике эту инициативу. Он назвал документ уловкой и чудовищной идеей.