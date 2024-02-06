Москва, 7 февраля, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Западные движения в защиту экологии, в том числе и «Всемирный фонд дикой природы» (НКО, признанное в России иностранным агентом), бездействуют, когда идёт речь о спасении оказавшихся к ледяной ловушке у острова Хоккайдо косаток, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Специалисты уверены, что косаток спасти можно, и для этого даже не требуется полноценных ледоколов, достаточно просто задействовать судно минимального ледового класса, который бы их прикрыл от ветра и создал полынью. А это у Японии есть», — написала Захарова в своём Telegram-канале 6 февраля.

Также она задалась вопросом, по какой причине западные экологи из организации «Гринпис» (признана в РФ нежелательной) игнорируют и не придают значения происходящему.

Ранее газета Yomiuri сообщила, что группа краснокнижных косаток попала в ловушку в японских территориальных водах на севере Японии. Как передавало ИА Регнум, стая из 16-17 особей, среди которых 3-4 детёныша, не может освободиться самостоятельно, а у Японии нет возможности оперативно их спасти. Во второй половине дня косатки исчезли под водой, что может свидетельствовать о гибели млекопитающих.