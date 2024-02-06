Вашингтон, 7 февраля, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Актёр из Болгарии Джулиан Костов станет сниматься вместо сербского и российского актёра Милоша Биковича в третьем сезоне американском сериале «Белый лотос» (The White Lotus), который выпускает телекомпания HBO. Об этом сообщил портал Deadline.

JasonParis HBO

Журналисты отмечают, что болгарского артиста пригласили именно после того, как организация расторгла контракт с Биковичем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бикович заявил, что против него ведётся информационная кампания. Он назвал эту ситуацию торжеством абсурда и поражением искусства.

Кроме того, актёр рассказал, что хотел бы сниматься в «Белом лотосе», однако не может участвовать в проекте по причинам, которые не вписываются в рамки творчества. Бикович добавил, что не готов менять свои принципы ради американского кинобизнеса.

25 января министерство иностранных дел Украины раскритиковало НВО за участие Милоша Биковича в съёмках «Белого лотоса». В ведомстве отметили, что актёр поддерживает Россию.

Милош Бикович получил гражданство России в 2021 году. Он снимался в сериалах «Отель Элеон», «Гранд», «Крылья Империи» и «Магомаев», а также в фильмах «Солнечный удар», «Духless 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Отель Белград», «Холоп» и «Холоп 2».