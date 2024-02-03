Москва, 3 февраля, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Популярный российско-сербский актёр Милош Бикович заявил, что не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала «Белый лотос». По его словам, участие в проекте стало «невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества».

Цитата из к/ф «Холоп». Реж. Клим Шипенко. 2019. Россия Милош Бикович в фильме «Холоп»

Бикович в соцсетях пояснил, что ради американского кино не готов «менять свои принципы», хотя и хотел бы сниматься в «Белом Лотосе».

«Белый Лотос» — комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера состоялась в 2021 году на канале HBO.

Как сообщало ИА Регнум, министерство иностранных дел Украины выступило с критикой в адрес телекомпании НВО за участие в съёмках Милоша Биковича.

Бикович в 2021 году стал гражданином России. Снимался в сериалах «Отель Элеон», «Гранд», «Крылья Империи», «Магомаев». Также на его счету роли в фильмах «Солнечный удар», «Духless 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Отель Белград», «Холоп» и «Холоп 2».