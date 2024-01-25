Киев, 25 января, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Министерство иностранный дел Украины выступило с критикой в адрес телекомпании НВО за участие в съёмках третьего сезона сериала «Белый лотос» сербско-российского актёра Милоша Биковича. Об этом стало известно из опубликованного заявления ведомства в социальной сети Х (ранее twitter).

РИА Новости /Екатерина Чеснокова

«Милош Бикович, сербский актёр, поддерживающий Россию, теперь должен сыграть главную роль в третьем сезоне сериала НВО «Белый лотос». Можете ли вы работать с таким человеком <…>?», — написали дипломаты.

Ранее, 12 января, представитель Биковича подтвердил участие артиста в третьем сезоне сериала «Белый лотос». При этом агент не уточнял какая именно роль досталось актёру.

Бикович — сербский актер. В 2021 году он стал гражданином России, где снимался в сериалах «Отель Элеон», «Гранд», «Крылья Империи», «Магомаев». Также на его счету роли в фильмах «Солнечный удар», «Духless 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Отель Белград», «Холоп» и «Холоп 2».

«Белый лотос» — американский телесериал режиссёра и сценариста Майка Уайта. Премьера состоялась 11 июля 2021 года на HBO. Первый сезон, снятый в конце 2020 года, состоит из шести серий. Он описывал жизнь персонала и гостей отеля «Белый лотос» на Гавайях.

Второй сезон проекта вышел 30 октября 2022 года, в нем рассказали историю другой группы отдыхающих в отеле «Белый лотос» на Сицилии в Италии.

Съемки третьего сезона начнутся в феврале в Таиланде, а эфир планируются в 2025 году.

Как ранее сообщило ИА Регнум, Милош Бикович числился в списке актёров в картине Никиты Михалкова, который высказывал желание снять супергеройский фильм на фильмы Marvel.

Будущая лента получит название «Кракен», а в съёмках, помимо серба, поучаствуют Александр Петров, Данила Козловский, Сергей Безруков.

23 декабря Украинское издание «Обозреватель» подвергло критике организаторов международного конкурса красоты «Мисс Земля». В материале утверждалось, участницу от Украины Анастасию Фейер якобы лишили экранного времени и «заставили» делить сцену с соперницей из России Дарьей Луконькиной.

По итогам суперфинала, Россиянка заняла восьмое место, проходившего 22 декабря во Вьетнаме конкурса, а украинка не попала даже в первую двадцатку. На Украине решили, что Фейер притесняли специально.