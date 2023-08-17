Москва, 17 августа, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал старт движению по третьему московскому центральному диаметру.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин

Таким образом, в Москве и Подмосковье заработала линия МЦД-3 Зеленоград — Раменское, пересадку с неё можно сделать на метро, МЦК и пригородные ж/д направления. Пересадки будут бесплатными.

Третий диаметр разгрузит салатовую, фиолетовую и оранжевую линии метро. Ожидается, что время в пути для жителей Москвы и области сократится на 50%.

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Церемония открытия проходила в режиме видеоконференции. На ней присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «РЖД» Олег Белозёров.

Длина МЦД-3 составила 85 км, на маршруте 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные направления. В часы пик поезда будут курсировать каждые 5-6 минут.

Продолжаются работы и по строительству МЦД-4, который свяжет Горьковское и Киевское направления и соединит семь железнодорожных вокзалов: Савёловский, Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Белорусский и Рижский. На маршруте будет 39 станций.

МДЦ — новый вид городского транспорта, объединяющий формат пригородных электричек и метро. Первые две ветки МЦД были запущены в 2019 году и соединили Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск.