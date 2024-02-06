Стерлитамак, Башкирия, 6 февраля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Полицейские установили личность человека, который пытался похитить маленькую девочку на улице в Башкирии. Им оказался 18-летний молодой человек. Об этом 6 февраля сообщил Telegam-канал «112».

Кадр из видео

Известно, что он проживает с матерью в том же районе и страдает психическим расстройством, инвалид детства. В квартире молодого человека обнаружили белую балаклаву, которая была на нём надета в момент неудачного похищения.

«Сейчас Т. находится в местном психоневрологическом диспансере. С ним работают следователи», ― говорится в сообщении канала.

Мотивы своего поступка молодой человек объяснить не смог.

Сейчас девочка, которую пытались похитить, чувствует себя нормально. Она не успела понять, что произошло.

Мотивы своего поступка молодой человек объяснить не смог.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном в отношении несовершеннолетнего.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл на улице Артёма в Стерлитамаке. Момент похищения попал на видео с камеры видеонаблюдения.

На них видно, как мужчина хватает за руку малолетнюю девочку, которая шла позади своего старшего брата, и тащит за собой. Увидев происходящее, мальчик потянул сестру за руку, буквально вырвав её из рук похитителя. Молодой человек в балаклаве скрылся.