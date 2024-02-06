Вашингтон, 6 февраля, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба НХЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

Julio Cortez/AP/TASS Евгений Кузнецов

«Кузнецов будет недоступен для своего клуба на неопределённый период, пока он будет получать помощь в рамках соответствующей программы», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что по условиям этой программы хоккеист сможет вернуться в клуб, когда его допустят к участию в соревнованиях её администраторы.

Программа помощи НХЛ помогает хоккеистам лечить алкогольную или наркотическую зависимости, а также разрешать психологические проблемы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января «Вашингтон» проиграл в овертайме команде «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:4. Кузнецов записал на свой счёт в игре два голевых паса.

«Кэпиталз» 4 января потерпел поражение от клуба «Нью-Джерси Девилз» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кузнецов в этом матче отличился одной заброшенной шайбой.