Вашингтон, 4 января, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Команда «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду потерпела поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Джерси Девилз». Встреча завершилась со счетом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).

(сс) David Евгений Кузнецов

У победителей по дублю оформили Нико Хишир, Доусон Мерсер и Майкл Маклауд.

У «Кэпиталз» в ворота соперника попали Коннор Макмайкл, Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.

Евгений Кузнецов забросил седьмую шайбу в этом сезоне, тем самым прервав серию без набранных очков, которая составила десять игр подряд.

Капитан «Вашингтона» Овечкин отметился голевой передачей и был признан третьей звездой матча.

Как сообщало ИА Регнум, Александру Овечкину удалось применить силовой приём против американского нападающего «Нью-Джерси» Джека Хьюза.

Главный игрок НХЛ не сумел подстроиться под хит капитана команды «Вашингтона» и получил удар в спину. Хьюз упал на лёд и чуть ли не влетел в борт. Судьи не зафиксировали нарушения правил со стороны Овечкина.

«Вашингтон» потерпел пятое поражение в последних шести играх. У «Девилза» это четвёртая победа за последние пять матчей.