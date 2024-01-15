Вашингтон, 15 января, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Rich Graessle / Global Look Press

В матче против «Вашингтон Кэпиталз» Панарин забросил шайбу на первой минуте, тем самым выведя свою команду вперёд.

Первой звездой дня был признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митч Марнер. Третьей звездой выбран его одноклубник — форвард Эндрю Копп.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Панарин набрал 400 очков в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету 127 заброшенных шайб и 273 результативные передачи. Российский нападающий занимает 19-ю позицию в списке лучших бомбардиров команды по показателю набранных очков. Он установил клубный рекорд, достигнув этой отметки за наименьшее количество игр.