Вашингтон, 6 февраля, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Экс-постпред Соединённых Штатов Америки при Организации Объединённых Наций и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Никки Хейли обратилась за защитой в Секретную службу США из-за возросшего количества угроз в её адрес, сообщило издание The Wall Street Journal 5 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

«Угроз было много… Это не заставит меня перестать делать то, что я должна делать», — сказала Хейли в интервью WSJ, подтвердив, что направила заявку на предоставление личной охраны. При этом она не уточнила информацию о происшествиях, побудивших её обратиться в Секретную службу США.

Напомним, что Никки Хейли осталась единственным и главным конкурентом Дональда Трампа на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, так как из предвыборной гонки уже выбыли губернатор штата Флорида Рон Десантис, объявивший о прекращении кампании 21 января, и предприниматель Вивек Рамасвами.

23 января Дональд Трамп одержал победу на первичных выборах кандидата на пост главы государства от республиканцев в штате Нью-Гэмпшир, набрав 54,4% голосов, в то время как его соперница Никки Хейли набрала 43,3% голосов. Как передавало ИА Регнум, на митинге в преддверии праймериз в Нью-Гэмпшире 21 января Трамп раскритиковал Хейли, обвинив её в разжигании войны. Кроме того, экс-президент США причислил её к «части больного политического класса», от которого он намерен избавить Америку. По словам Трампа, Хейли поддерживают пробайденовские силы, которые считают, что их кандидату будет легче с ней совладать, если она получит право представлять республиканцев на президентских выборах, которых пройдут в ноябре 2024 года.