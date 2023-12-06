Абу-Даби, 6 декабря, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами носят исторический характер, заявил 6 декабря президент ОЭС Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером России на Ближнем Востоке, Арабские Эмираты уделяют особое внимание сотрудничеству с Москвой в сфере энергетики и передовых технологий.

Также он отметил, что эмиратские инвестиции в ненефтяной сектор российской экономики выросли на 103% за последний год.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что лидеры двух стран не планируют подписывать совместные документы по итогам переговоров в Абу-Даби.

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