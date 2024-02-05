Москва, 5 февраля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Денису Матвееву, следует из указа главы государства от 5 февраля 2024 года «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Максим Богодвид /Фотохост Конгресса молодых учёных Космонавт-испытатель Денис Матвеев

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции, присвоить звание Героя России Матвееву Денису Владимировичу», — говорится в документе.

Российский лидер также присвоил Матвееву почётное звание лётчика-космонавта Российской Федерации.

Как сообщало 5 февраля ИА Регнум, глава российского государства наградил космонавта Олега Артемьева орденом Гагарина. Госнаграду инструктор-космонавт-испытатель Артемьев получил за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции.

В апреле 2022 года Путин присвоил звание Героя России и почётное звание лётчика-космонавта Сергею Прокопьеву.