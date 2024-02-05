Москва, 5 февраля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил космонавта Олега Артемьева орденом Гагарина, следует из указа главы государства от 5 февраля 2024 года.

Сергей Савостьянов/РИА Новости Космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев

«За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции, наградить орденом Гагарина Артемьева Олега Германовича», — говорится в документе.

В мае 2023 года президент учредил в России новую государственную награду — орден Гагарина. В частности, отмечалось, что награду будут вручать за заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, за успехи в подготовке учёных и инженеров. Кроме того, орден могут вручить иностранным гражданам за сотрудничество с Россией в области исследования и использования космического пространства.

Путин в октябре 2023 года наградил коллектив научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов орденом Гагарина. В документе говорилось, что центр удостоили награды за большой вклад в развитие отечественной космонавтики и создание уникальной системы подготовки.