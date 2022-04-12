Путин присвоил космонавту Прокопьеву звание Героя России
Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Прокопьеву.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
Церемония награждения прошла 12 апреля на космодроме «Восточный» в Амурской области. Звание Героя России Прокопьев получил «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции».
Кроме того, Сергею Прокопьеву присвоено почётное звание лётчика-космонавта РФ.