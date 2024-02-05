Москва, 5 февраля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Московский зоопарк подготовил специальную программу мероприятий в честь 160-летнего юбилея. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба мэра Москвы.

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«Московский зоопарк, один из старейших в Европе, был основан в 1864 году. Тогда в нем находилось около 300 обитателей, а сегодня их количество выросло до восьми тысяч», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Она сообщила, что в зоосаде учёные проведут цикл встреч, расскажут про его обитателей. Мероприятия будут проходить по субботам в течение февраля и в первой половине марта. Кроме того, в зоопарке проведут две выставки: «Мастера анималистики: из фондов Московского зоопарка» и «Московский зоопарк. 160 лет заботы о животных». Также по случаю круглой даты организуют посвящённые ей экскурсии.

Московский зоопарк основали 12 февраля 1864 года. По своим размерам он находится на пятом месте в России. Многие обитали зоосада занесены в Красную книгу России и Международную Красную книгу.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Московский зоопарк провёл акцию. Посетителей пускали бесплатно, если они приносили подарки животным. Зоологи позволяли передать питомцам мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, которые продаются в зоомагазинах.