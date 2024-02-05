Москва, 5 февраля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Телеведущая Анфиса Чехова опоздала на рейс в аэропорту Сочи из-за посадки, которая длилась семь минут. Недовольство сложившейся ситуацией она выразила в сторис, размещённом на её странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Антон Новодережкин/ТАСС Анфиса Чехова

«Нигде я не видела такого, чтобы с момента объявления выхода на посадку до закрытия посадки прошло 7 минут», — заявила Чехова.

Утром 4 февраля телеведущая планировала улететь из Сочи в бизнес-классе, но её рейс задержали на 20 минут. Когда объявили посадку, она прошла через весь аэропорт до выхода на посадку, но представители «Аэрофлота» заявили, что посадка уже закрыта.

По словам Чеховой, произошла недоговорённость между авиакомпанией и сочинским бизнес-классом. Она отметила, что видимо компания решила наверстать время задержки самолёта за счёт быстрой посадки, но не предупредила об этом работников бизнес-класса. В результате вместе с ней на рейс опоздали ещё несколько женщин, которые так же шли на посадку размеренным шагом, а не бежали бегом.

Телеведущая также получила много откликов от других пассажиров, которые оказались в подобной ситуации. В аэропорту Чеховой рассказали, что такие истории с быстрой посадкой это обычное дело. В соцсети она также выложила скриншоты сообщений подписчиков, которые массово жаловались на сочинский аэропорт из-за пропущенных из-за слишком короткой посадки рейсов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года пассажиры, чьи билеты на авиарейс Екатеринбург — Пхукет аннулировали в октябре, подали коллективный иск на компанию «Аэрофлот». Истцами выступили 54 человека.

В октябре в продаже авиакомпании появились билеты на Пхукет, в том числе по 6,5 тыс. руб. и 20 тыс. руб. за рейсы туда — обратно. Через несколько дней билеты уже продавали по цене в 40 тыс. руб. в одну сторону. Компания сообщила о технической ошибке и аннулировала купленные по низкой цене билеты. Авиакомпания предложила пассажирам приобрести новые билеты со скидкой 30%.