Москва, 13 декабря, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Пассажиры, чьи билеты на авиарейс Екатеринбург — Пхукет аннулировали в октябре, подали коллективный иск на компанию «Аэрофлот». Об этом сообщил представитель потерпевших адвокат Владислав Ватаманюк.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Истцами выступили 54 человека. Они обратились в Пресненский районный суд.

Дело в том, что в октябре в продаже авиакомпании появились билеты на Пхукет, в том числе по 6,5 тыс. руб. и 20 тыс. руб. за рейсы туда — обратно. Через несколько дней билеты уже продавали по цене в 40 тыс. руб. в одну сторону. Компания сообщила о технической ошибке и аннулировала купленные по низкой цене билеты. В качестве компенсации пассажирам предложили приобрести новые билеты со скидкой 30%. При этом участникам программы «Аэрофлот Бонус» пообещали зачислить дополнительно мили на персональные счета.

Ватаманюк пояснил РБК, что фактически речь идёт о разнице между стоимостью перелета, действующей на момент направления досудебной претензии в «Аэрофлот» в ноябре, и изначальной, ошибочной, ценой. В расчёте на 54 пассажира эта сумма составит около 7,5 млн руб. С учётом неустойки за период просрочки выплаты, компенсации морального вреда, а также судебного штрафа общая сумма иска может вырасти до 11,5–12,5 млн руб.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года Роспотребнадзор подготовил коллективный иск к авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной стала массовая отмена рейсов. Тогда к иску присоединились 30 недовольных клиентов. Пассажиры жаловались, что из-за отмены рейсов они обратились за возвратом денежных средств, но не получили от авиакомпании ответа. Дело закончилось тем, что авиакомпания вернула деньги большинству граждан, чьи рейсы отменили. Роспотребнадзор отказался от судебных претензий к «Уральским авиалиниям», так как конфликт удалось урегулировать в досудебном порядке.