Ереван, 5 февраля, 2024, 12:13 — ИА Регнум. В районе Эребуни в Ереване прогремел взрыв. Под завалами оказались два человека. Об этом сообщили 5 февраля в МВД Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM

Звонок о том, что на 34-й улице Нор Ареш в Ереване произошёл взрыв, поступил в Национальный центр кризисного управления 5 февраля в 11:36 (10:36 мск), сообщило издание InfoPort.

«По предварительным данным, обрушились два дома, по словам очевидцев, под завалами находятся два горожанина», ― отметили в МВД.

На место происшествия выехали пожарные расчёты, два спасательных отряда и медики. Специалисты начали поисково-спасательные работы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября 2023 года в здании химического факультета Ереванского государственного университета в столице Армении прогремел взрыв. Пострадали несколько человек. Трёх пострадавших госпитализировали.

3 февраля бомба взорвалась в центре Афин возле здания министерства труда Греции. Сумку со взрывным устройством подложили на ограждение перед отделением банка, напротив здания министерства труда Греции. В результате взрыва никто не пострадал, был причинён материальный ущерб.