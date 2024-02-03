Афины , 3 февраля, 2024, 09:35 — ИА Регнум. В центре Афин возле здания министерства труда Греции взорвалась бомба, сообщило греческое общественное телевидение ERT в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 00:49 (1:49 мск) в «Эфимерида тон синдактон» поступило сообщение о том, что бомба взорвётся через 40 минут, и это произошло», — передаёт телеканал.

Отмечается, что сумку со взрывным устройством подложили на ограждение перед отделением банка, напротив здания министерства труда Греции.

В результате взрыва никто не пострадал, был причинён материальный ущерб.

В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты. Ответственность за произошедшее взяла на себя организация «Революционная классовая самооборона», передаёт телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля 2023 года в центре греческой столицы прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало возле здания Великой масонской ложи Греции. Недалеко от места взрыва сотрудники полиции обнаружили второй пакет со взрывчаткой. Его обезвредили специалисты-взрывотехники. Перед взрывом поступил звонок с предупреждением.

Мощность устройств была небольшой, они состояли из петард, металлических ёмкостей с горючей жидкостью и других материалов.