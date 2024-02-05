Появились кадры с места падения вертолёта Ми-8 МЧС в Карелии
Петрозаводск, 5 февраля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Кадры с места падения вертолёта Ми-8 МЧС в Карелии опубликовал Telegram-канал «112».
Сергей Пивоваров/РИА Новости
Вертолёт МЧС упал на лёд Онежского озера, пробил его и утонул. Крушение произошло в 11,5 км от села Деревянное.
Сотрудники МЧС нашли обломки хвостовой части Ми-8 и большую прорубь. Информации о выживших нет.
Как сообщало ИА Регнум, Ми-8 МЧС России вечером 4 февраля пропал с радаров. Позже на Онежском озере нашли его обломки.
В вертолёте находились три члена экипажа. По факту крушения воздушного судна СК РФ возбудил уголовное дело. В качестве версий рассматриваются ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность.