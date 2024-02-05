Петрозаводск, 5 февраля, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Ошибка экипажа, плохие погодные условия и неисправность техники — такие версии рассматривает следствие в связи с крушением вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии. Об этом 5 января сообщили в МЧС РФ.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность. По имеющейся информации, экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях», — сообщил представитель МЧС ТАСС, отметив, что приоритетной версии пока нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3865021" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Онежском озере в Карелии обнаружили часть фюзеляжа рухнувшего вертолёта Ми-8

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ) после обнаружения частей Ми-8 на льду Онежского озера.

Вертолёт Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС, выполнявший тренировочный полёт, накануне, 4 февраля, пропал с радаров. На борту находились три человека. На льду Онежского озера нашли обломки фюзеляжа.