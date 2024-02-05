Вашингтон, 5 февраля, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Конгрессмены США раскритиковали представленный Сенатом «компромиссный» законопроект о выделении дополнительного финансирования армиям Украины и Израиля, а также на защиту границы.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Документ назвали «предательством американского народа» и «капитуляцией».

Так, республиканка Марджори Тейлор Грин написала в соцсетях, что законопроект изначально «мёртв по прибытии», настаивая на закрытии границы.

Член палаты представителей США Эндрю Клайд считает, что законопроект — «полное предательство американского народа» и призывает республиканцев не голосовать за него. С ним согласился лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ, заявив, что сенатские предложения не получат необходимого для принятия числа голосов в палате.

Конгрессмен Тим Берчетт, комментируя «компромиссный» законопроект Сената, заявил, что «это не переговоры, это капитуляция».

Как сообщало ИА Регнум, спикер палаты представителей США в Конгрессе Майк Джонсон заявил, что представленный Сенатом законопроект о допфинансировании обречён на провал. Республиканец сказал, что документ выглядит ещё хуже, чем представлялось.

На сайте комитета по ассигнованиям Сената США 4 февраля появился текст законопроекта по охране границы страны, помощи армиям Израиля и Украины. Документ содержит около 400 страниц. Предусмотрено выделение $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд — на нужды ВСУ и $14,1 млрд полагается Израилю, на границы всего лишь 20,2 млрд.