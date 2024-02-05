Вашингтон, 5 февраля, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США в Конгрессе Майк Джонсон заявил, что представленный сенатом Конгресса США законопроект о допфинансировании Украины и Израиля, а также ужесточении контроля над американо-мексиканской границей обречён на провал.

Mikejohnson.house.gov Конгрессмен Майк Джонсон

Республиканец сказал, что документ выглядит ещё хуже, чем представлялось, и если он всё-таки дойдёт до палаты представителей, он «обречён на провал».

«Я видел достаточно. Он даже не приблизится к тому, чтобы положить конец катастрофе на границе, созданной президентом Байденом», — написал Джонсон в соцсетях.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля на сайте комитета по ассигнованиям Сената США появился текст законопроекта по охране границы страны, помощи армиям Израиля и Украины. Документ содержит около 400 страниц. Предусмотрено выделение $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд — на нужды ВСУ и $14,1 млрд полагается Израилю.

Президент США Джо Байден поддержал законопроект Сената Конгресса США о выделении дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю, ужесточении пограничного контроля.