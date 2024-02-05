Варшава, 5 февраля, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак поддержал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что территория Крыма дольше принадлежала, чем Украине. Об этом он сказал 4 февраля в эфире телеканала Polsat.

Minsvyaz.ru Крым - это Россия!

«Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы здесь не для того, чтобы повторять линию украинской дипломатии. <…> У нас есть нерешённые исторические вопросы, и мы должны дисциплинировать друг друга и доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно», — сказал Босак.

Он призвал Украину к встречным шагам, если в Киеве хотят политкорректности со стороны Варшавы. Босак напомнил о нерешённом вопросе между Польшей и Украиной по поводу захвата рынка грузоперевозок, а также наводнения украинскими сельскохозяйственными товарами.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Анджея Дуда в интервью программе Kanal Zero на YouTube заявил о том, что Украине едва ли удастся вернуть Крым под свой контроль. Польский президент напомнил, что до передачи в состав Украинской ССР полуостров был в составе России, этот регион имеет особое значение для РФ.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет 4 февраля прокомментировал слова Дуды о принадлежности полуострова России. Парламентарий заявил, что президент Польши дал понять киевскому режиму, что жителей Крыма пора оставить в покое. На Западе также должны смириться с российским статусом Крыма, любой агрессор при необходимости будет поставлен на место, добавил Шеремет.

Договор о возвращении Крыма и Севастополя в состав России был подписан в марте 2014 года по итогам проведённого в этих регионах референдума. Порядка 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией.