Варшава, 4 февраля, 2024, 16:51 — ИА Регнум. В восточной части Польши в связи с возможными «незапланированными военными действиями» вводится особое предупреждение для пилотов, сообщило 4 февраля национальное агентство аэронавигации.

EPA/ТАСС

В сообщении отмечено, что предупреждение вводится по просьбе министерства обороны Польши. Оно будет действовать с 5 февраля по 5 мая.

Предупреждение вводится в восточной части Польши вдоль границ с Россией, Белоруссией и Украиной. Глубина зоны, где действует предупреждение, достигает нескольких сотен километров.

На указанной территории могут происходить «незапланированные военные действия», связанные с обеспечением безопасности государства, сказано также в сообщении агентства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 31 января в ряде стран НАТО, в том числе в Польше, начались крупнейшие со времён холодной войны учения военного блока. В них принимают участие около 90 тысяч военнослужащих. Манёвры планируется проводить до мая 2024 года. По легенде учений, на одну из стран военного блока нападает вымышленная страна с востока.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Москве не питают иллюзий по поводу того, против кого именно нацелены эти учения. Россия считает манёвры угрозой своей безопасности, заявил он. Планы НАТО провести у границ России масштабные учения являются откровенной провокацией и несут угрозу для Европы, отмечала, в свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал манёвры НАТО «конвульсией дряблых западных мускулов», которая призвана предупредить Россию, и отметил, что Москва не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но если те заиграются и посягнут на территориальную целостность РФ, то мгновенно получат адекватный ответ.