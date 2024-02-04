Москва, 4 февраля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

Григорий Сысоев/ РИА Новости

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили нападающие Данил Романцев, Сергей Широков, Стефан Да Коста и Алексей Бывальцев.

У ЦСКА дубль оформил форвард Антон Слепышев, ещё по голу забили Тахир Мингачёв и Павел Карнаухов.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Автомобилиста». Решающий бросок исполнил Стефан Да Коста.

На сегодняшний день «Автомобилист» занимает четвёртое место в Восточной конференции, на счету команды 73 очка после 61 матча. ЦСКА идёт на седьмом месте в Западной конференции с 66 очками после 59 игр.

Как ранее сообщало ИА Регнум, санкт-петербургский СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче КХЛ, едва не упустив преимущество в четыре шайбы. Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 4:3. Таким образом, СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ.