Уфа, 4 февраля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 4:3.

СКА

Хоккеисты СКА к середине второго периода забросили четыре шайбы. Отличились нападающие Валентин Зыков (6-я минута), Василий Глотов (17), Сергей Толчинский (32) и Михаил Воробьёв (34).

«Салават Юлаев» в третьем периоде смог отыграть три гола. Дубль оформил форвард Александр Шаров (41, 46), ещё один точный бросок на счету защитника Динара Хафизуллина (52).

Таким образом, СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 83 очка после 59 матчей. «Салават Юлаев» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 79 очками после 59 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января «Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ и стал третьим клубом от Восточной конференции, обеспечившим себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Ранее участниками плей-офф КХЛ от Восточной конференции стали магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», санкт-петербургский СКА, московские «Динамо» и «Спартак», нижегородское «Торпедо».