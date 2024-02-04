Лондон, 4 февраля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Вооружёнными силами РФ управляют опытные и образованные профессионалы, которые изучали военное дело. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Константин Михальчевский /РИА Новости

«Нам очень трудно знать наверняка, что намеревается делать Россия. Единственное, что мы можем точно сказать о её армии так это то, что ей управляют профессионалы. Там находятся люди, которые изучали военное дело», — сказал Меркурис.

По его словам, российское политическое и военное руководство не склонно к риску, поэтому не делает необдуманных поступков.

Также он отметил, что сейчас российская армия продолжает сдерживать ВСУ, не давая им возможностей для перегруппировки и восстановления. Речь идёт не о больших наступательных операциях, а об уничтожении врага, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, Меркурис заявил 21 января, что ВСУ скоро потеряют плацдарм у Днепра в районе Крынок. По его словам, оставшихся там украинских военных мало, многие из них больны, а условия на плацдарме совершенно адские. Он добавил, что потеря плацдарма поставит крест на планах Киева попробовать возобновить наступление в сторону Крыма.

Потери ВСУ за январь составили свыше 23 тысяч человек убитыми и ранеными, сообщил 2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил. В январе было уничтожено более 3 тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.