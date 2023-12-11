Вашингтон, 11 декабря, 2023, 09:45 — ИА Регнум. В европейских государствах нарастает тревога по поводу ослабленного состояния их армий и опустошённых военных арсеналов на фоне всё более изоляционистской позиции США по отношению к украинскому конфликту. Об этом 11 декабря написала американская газета The Wall Street Journal.

Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

По информации издания, западные страны не усматривают «непосредственной военной опасности для Европы со стороны России» во время продолжения украинского конфликта, однако большинство из них не «сомневается в способности Москвы полностью перевооружиться в течение трёх-четырёх лет и создать проблемы в других местах» в случае победы России на Украине.

Отмечается, что в связи с этим в странах Европы нарастает тревога «по мере того, как Америка занимает всё более изоляционистскую позицию» по конфликту на Украине.

Главной причиной таких опасений является то, что «промышленный потенциал Европы по производству вооружений в значительной степени ослаб за годы бюджетных сокращений» после окончания холодной войны, отметили авторы публикации. При этом увеличение производства оружия стало «непростой задачей» на фоне медленного экономического роста Европы и старения её населения, ставших причиной бюджетных ограничений.

По данным газеты, Великобритания, считающаяся страной с самыми крупными затратами на оборону в Европе, в данный момент имеет на вооружении только 150 танков и около 12 исправных дальнобойных орудий. У следующей на втором месте Франции «менее 90 единиц тяжелой артиллерии, что эквивалентно тому, что Россия теряет примерно каждый месяц» в зоне боевых действий, а у армии ФРГ есть боеприпасы лишь на два дня ведения военных действий.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря германский канцлер Олаф Шольц заявил, что помощь Киеву — это вызов для немецкой экономики. При этом он пообещал продолжать поддерживать Украину поставками оружия и денег.

Украинский военный эксперт Олег Жданов 10 декабря заявил, что ВСУ без западного вооружения не поможет даже тотальная мобилизация. Он признал, что инициатива в зоне военных действий находится на стороне Вооружённых сил России.

Позднее в этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что у Украины фактически отсутствуют производственные силы, а потому у неё, в отличие от России, нет будущего. Глава государства неоднократно говорил о военно-промышленном упадке Украины.