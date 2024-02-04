Севастополь, 4 февраля, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Громкие звуки в центре Севастополя связаны с проведением военных учений. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Громкие звуки, которые были слышны в центре города, — это военные проводили тренировку расчётов ППДО с применением реактивных бомбомётов», — написал Развожаев.

Он отметил, что в городе всё спокойно.

Как передавало ИА Регнум, вечером 3 февраля российские средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над территорией Брянской области.

Вместе с тем семь украинских беспилотников нейтрализовали средства противовоздушной обороны на территории России в ночь со 2 на 3 февраля. В небе над Белгородской областью было уничтожено четыре беспилотника, два — в Волгоградской, ещё один — в Ростовской области.