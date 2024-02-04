Вашингтон, 4 февраля, 2024, 04:12 — ИА Регнум. С целью навредить России в Киеве жертвуют жизнями украинцев, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский журналист Макс Блюменталь.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«Именно это мы наблюдаем на Украине. Там просто не осталось мужчин. Целое поколение бросили на убой, просто чтобы досадить России и атаковать её», — сказал он.

Журналист добавил, что действия Киева не особо повлияли на российскую экономику и положение страны в мире. В данном случае пострадавшей стороной стала западная экономика. Для Запада это «просто катастрофа», констатировал Блюменталь.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мужчин на Украине отлавливают «с помощью лассо» для отправки на фронт в качестве пушечного мяса. Похожий подход к использованию населения Украины во время Великой Отечественной войны обозначили нацисты, напомнил глава МИД РФ.

Только за 2023 год ВСУ в ходе боевых действий потеряли около 218 тысяч военнослужащих и около 28 тысяч единиц техники. По итогам первого месяца 2024 года потери украинской армии составили свыше 23 тысяч человек убитыми и ранеными. Также за январь было уничтожено более 3 тысяч единиц различного вооружения, включая немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS, сообщал министр обороны России Сергей Шойгу.