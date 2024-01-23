Вашингтон, 23 января, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Вопрос Украины в рамках интересов Соединённых Штатов Америки отошёл на второй план, поскольку многие сыты по горло огромными тратами и финансовой поддержкой Киева, заявил экс-помощник главы минфина США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«В США Украина в значительной степени отодвинута на второй план. Большинство избирателей сыты по горло огромной суммой денег, которую президент Джо Байден впустую потратил на Украину», — рассказал Робертс в беседе с «РИА Новости».

По его словам, большинство в рядах Демократической партии, в том числе и молодые избиратели, негативно воспринимают политику действующего президента США Джо Байдена в вопросах поддержки Израиля и Украины. По мнению Робертса, вопрос помощи Киеву со стороны Вашингтона отразится на грядущих президентских выборах, которые пройдут в ноябре текущего года.

Как передавало ИА Регнум, 19 января Джо Байден в ходе выступления в Белом доме анонсировал скорое достижение договорённостей по вопросам иммиграционной проблемы США и помощи Украине. По его словам, о результатах переговоров с двухпартийной группой сенаторов может быть объявлено до конца недели.