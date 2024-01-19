Берлин, 19 января, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что считает невозможным визит президента России Владимира Путина на форуме, который пройдёт с 16 по 18 февраля. Об этом он сообщил в подкасте медийного холдинга Table. Media.

Sven Hoppe/Global Look Press

Он заявил, что рассчитывает на то, что страны-участницы заявят о продолжении поддержки Украины «столько, сколько потребуется».

По мнению Хойсгена, это якобы подтолкнёт РФ к переговороам.

Говоря об участии России в форуме он напомнил, что в прошлом году правительство Германии выступило против приглашения представителей российских властей.

Он добавил, что президент России точно якобы не приедет из-за ордера МУС.

19 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, указал президент. Российский лидер напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.

Руководители НАТО уже не скрывают агрессивного характера деятельности военного блока, а в официальных документах США прямо закреплены претензии Вашингтона на глобальное превосходство, добавил Владимир Путин.

Российский лидер 7 декабря 2023 года отметил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.