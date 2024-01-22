Вашингтон, 22 января, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Заключённый в середине января «исторический» договор между Великобританией и Украиной о гарантиях безопасности не сулит ничего хорошего для разрешения украинского конфликта и является провокацией. Такое мнение в статье для Responsible Statecraft (RS) выразила журналистка из США Ева Оттенберг.

Известия/Тарас Петренко

«Скорее всего, этот шаг Великобритании создаст ещё одно препятствие для начала мирных переговоров, как за счёт усиления недоверия со стороны России, так и за счёт усиления противников мирных переговоров в других странах Европы», ― подчеркнула она.

Оттенберг напомнила, что украинско-британское соглашение не допускает дипломатическое урегулирование конфликта и поддерживает стремление Украины стать членом Североатлантического альянса, что абсолютно неприемлемо для России.

«Заявление от Великобритании прозвучало в особенно неудачный момент, на фоне новостей, что администрация Байдена хочет начать двигаться в сторону разрешения конфликта путём переговоров. А это соглашение о безопасности гарантирует, что в ближайшее время такого урегулирования не будет», — считает журналист.

По её мнению, договор только приблизил неминуемый крах Киева. На сегодняшний день события развиваются в пользу России, а после её победы Кремль будет диктовать свои условия, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января в ходе официального визита британского премьер-министра Риши Сунака в Киев Великобритания и Украина подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, обеспечивающее обмен разведданными между странами, медицинскую и военную подготовку и другие иные меры сотрудничества в сфере ВПК и будущей интеграции Украины в евроатлантические институты.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским Сунак пообещал предоставить Украине дальнобойные ракеты, противотанковые средства и артиллерийские боеприпасы в рамках будущего пакета военной помощи общей стоимостью в 2,5 млрд фунтов.

Документ обещает наращивание поддержки в сфере обороны. Однако ни в одном из пунктов соглашения не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте или размещении своих войск на территории Украины. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, комментируя подписанное соглашение, указал на бесполезность этого договора.

В свою очередь полковник запаса ВСУ Роман Свитанназвал это соглашение полным провалом.

В посольстве России в Лондоне заявили, что новое соглашение о сотрудничестве между Британией и Украиной в сфере безопасности не оставляет Киеву шансов выйти из конфликта переговорным путём.