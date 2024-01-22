В США назвали договор о безопасности Лондона и Киева провокацией
RS: соглашение о безопасности между Украиной и Британией приблизило крах Киева
Вашингтон, 22 января, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Заключённый в середине января «исторический» договор между Великобританией и Украиной о гарантиях безопасности не сулит ничего хорошего для разрешения украинского конфликта и является провокацией. Такое мнение в статье для Responsible Statecraft (RS) выразила журналистка из США Ева Оттенберг.
«Скорее всего, этот шаг Великобритании создаст ещё одно препятствие для начала мирных переговоров, как за счёт усиления недоверия со стороны России, так и за счёт усиления противников мирных переговоров в других странах Европы», ― подчеркнула она.
Оттенберг напомнила, что украинско-британское соглашение не допускает дипломатическое урегулирование конфликта и поддерживает стремление Украины стать членом Североатлантического альянса, что абсолютно неприемлемо для России.
«Заявление от Великобритании прозвучало в особенно неудачный момент, на фоне новостей, что администрация Байдена хочет начать двигаться в сторону разрешения конфликта путём переговоров. А это соглашение о безопасности гарантирует, что в ближайшее время такого урегулирования не будет», — считает журналист.
По её мнению, договор только приблизил неминуемый крах Киева. На сегодняшний день события развиваются в пользу России, а после её победы Кремль будет диктовать свои условия, добавила она.
Как сообщало ИА Регнум, 12 января в ходе официального визита британского премьер-министра Риши Сунака в Киев Великобритания и Украина подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, обеспечивающее обмен разведданными между странами, медицинскую и военную подготовку и другие иные меры сотрудничества в сфере ВПК и будущей интеграции Украины в евроатлантические институты.
Во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским Сунак пообещал предоставить Украине дальнобойные ракеты, противотанковые средства и артиллерийские боеприпасы в рамках будущего пакета военной помощи общей стоимостью в 2,5 млрд фунтов.
Документ обещает наращивание поддержки в сфере обороны. Однако ни в одном из пунктов соглашения не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте или размещении своих войск на территории Украины. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, комментируя подписанное соглашение, указал на бесполезность этого договора.
В свою очередь полковник запаса ВСУ Роман Свитанназвал это соглашение полным провалом.
В посольстве России в Лондоне заявили, что новое соглашение о сотрудничестве между Британией и Украиной в сфере безопасности не оставляет Киеву шансов выйти из конфликта переговорным путём.