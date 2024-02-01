Сана, 1 февраля, 2024, 23:50 — ИА Регнум. В Красном море следовавшее в Израиль британское коммерческое судно атаковали хуситы, подтвердил военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Иван Шилов ИА Регнум

«Военно-морские силы Йемена нанесли удар противокорабельными ракетами по британскому торговому судну, направлявшемуся в один из портов оккупированных палестинских территорий через Красное море», — написал он в соцсети X.

Сариа добавил, что хуситы продолжат операции в Аравийском и Красном морях против израильских судов или кораблей, направляющихся в порты Палестины. Атаки будут происходить пока не прекратится агрессия Израиля в секторе Газа, сказал представитель мятежного движения.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 31 января бригадный генерал Сариа заявлял об атаке хуситов на контейнеровоз Koi под флагом Либерии в Красном море. Баллистические ракеты по судну были выпущены западнее йеменского портового города Ходейда. Экипаж и судно не пострадали.

В этот же день йеменские хуситы заявили об обстреле американского эсминца USS Gravely в Красном море. Военный представитель движения Яхья Сариа подчеркнул, что все военные корабли США и Британии, участвовавшие в агрессии против Йемена, определены в качестве целей вооружённых сил.