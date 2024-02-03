Москва, 3 февраля, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Женщину с тремя детьми, которые жили в подъезде дома на Тагильской улице в Москве, поселили в социальной гостинице, сообщила 3 февраля уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

«Почему она оказалась в такой ситуации, будем разбираться в ближайшие дни, правоохранительные органы тоже подключились. Сейчас их накормили, напоили, все нормально, скарб их в полной сохранности, собака и кошки тоже пристроены», — сказала Ярославская, слова которой приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, жительница одного из домов на Тагильской улице в Москве вместе с тремя детьми «переехала» в подъезд, чтобы сдавать свою квартиру. По предварительным данным, женщина устроила импровизированную «комнату» на лестничной клетке, перенеся туда часть мебели. Она сама и её дети спали на матрасах.

СМИ пояснили, что женщина планировала, сдав свою квартиру, снять другую, заработав на разнице, однако по каким-то причинам остаться в арендованном жилье не удалось, а договор о сдаче собственной квартиры уже был заключён.

Преображенская межрайонная прокуратура Москвы пообещала проверить соблюдение жилищных прав детей, которые жили вместе с матерью в подъезде дома.

В ведомстве подчеркнули, что установление всех обстоятельств ситуации, а также восстановление нарушенных жилищных прав находятся на контроле прокуратуры.