Москва, 3 февраля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Преображенская межрайонная прокуратура Москвы проверит соблюдение жилищных прав детей, которые жили вместе с матерью в подъезде дома. Об этом говорится в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

«Преображенская межрайонная прокуратура контролирует соблюдение жилищных прав троих несовершеннолетних детей и их семьи», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что установление всех обстоятельств ситуации, а также восстановление нарушенных жилищных прав находятся на контроле в прокуратуре.

Как передавало ИА Регнум, жительница одного из домов на Тагильской улице в Москве вместе с тремя детьми «переехала» в подъезд, чтобы сдавать свою квартиру.

По предварительным данным, женщина устроила импровизированную «комнату» на лестничной клетке, перенеся туда часть мебели. Она сама и её дети спали на матрасах.

СМИ пояснили, что женщина планировала, сдав свою квартиру, снять другую, заработав на разнице, однако по каким-то причинам остаться в арендованном жилье не удалось, а договор о сдаче собственной квартиры уже был заключён.