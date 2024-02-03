Москва, 3 февраля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Жительница одного из домов на Тагильской улице в Москве вместе с тремя детьми «переехала» в подъезд, чтобы сдавать свою квартиру, сообщил 3 февраля Telegram-канал «112».

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

По этим данным, женщина устроила импровизированную «комнату» на лестничной клетке, перенеся туда часть мебели. Она сама и её дети спят на матрасах.

По данным Telegram-канала, женщина планировала, сдав свою квартиру, снять другую, заработав на разнице, однако по каким-то причинам остаться в арендованном жилье не удалось, а договор о сдаче собственной квартиры уже был заключён.

О ситуации осведомлены сотрудники прокуратуры Москвы, они проведут проверку, сказано также в публикации.

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