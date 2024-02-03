Париж, 3 февраля, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе намерен летом 2024 года на правах свободного агента перейти в мадридский «Реал», контракт с парижским клубом он продлевать не собирается, сообщила 3 февраля газета Le Parisien.

Jean-Francois Badias /AP/TASS Футболист Килиан Мбаппе

Испанские СМИ ранее сообщали, что Мбаппе согласовал контракт с «Реалом» и присоединится к клубу летом 2024 года. Предполагается, что нападающий будет зарабатывать 30 млн евро в год.

Мбаппе перешел в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В составе французской команды он за шесть сезонов пять раз выиграл чемпионат Франции и трижды — Кубок страны. Кроме того, Мбаппе — чемпион мира 2018 года и вице-чемпион мира 2022 года в составе сборной Франции.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «ПСЖ» 28 матчей и забил 29 голов. По данным профильного портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 180 млн евро.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов по итогам 2023 года. Суммарная стоимость состава достигла отметки в 1,22 млрд евро. Самыми дорогими нападающими и самыми дорогими игроками в целом были признаны Мбаппе, игрок «Реала» Джуд Беллингем и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Эксперты портала оценили трансферную стоимость каждого из них в 180 млн евро.

В декабре 2023 года лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) был признан нападающий сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси. Он получает этот титул второй год подряд и третий раз в карьере. На награду претендовали также Холанд и Мбаппе.