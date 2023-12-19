Вашингтон, 19 декабря, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины по футболу и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси признан игроком года по версии портала Goal.com.

Gao Jing /XinHua/Global Look Press Футболист Лионель Месси

36-летний Месси в седьмой раз стал обладателем приза от Goal. Участие в голосовании, в котором определялся лучший игрок, приняли более 5 млн человек.

Второе место занял нападающий английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Замкнул тройку полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.

Как сообщало ИА Регнум, американский журнал Time 5 декабря признал Месси лучшим спортсменом 2023 года. Его назвали величайшим из живущих футболистов, заявив, что он привёл Аргентину к победе на чемпионате мира.

Международная федерация футбола (ФИФА) в качестве кандидатов на звание лучшего игрока 2023 года выдвинула Месси, Холанда и форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Победителя определят, оценивая достижения за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года, исключив таким образом результаты чемпионата мира — 2022. Объявление лучшего игрока и церемонию награждения запланировали на 15 января в Лондоне. В прошлом году эта награда досталась Месси.