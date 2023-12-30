Берлин, 30 декабря, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Профильный немецкий интернет-портал Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов по итогам 2023 года. Суммарная стоимость состава из 11 игроков достигла 1,22 миллиарда евро.

Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press Голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян

Самым дорогим вратарём по итогам 2023 года стал голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян (€45 млн). Позиции в защите заняли Йошко Гвардиол и Рубен Диаш (оба из «Манчестер Сити», по €80 млн), Вильям Салиба («Арсенал», €75 млн) и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», €70 млн). Самыми дорогими полузащитниками стали Деклан Райс («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити») и Джамал Мусиала («Бавария»), их трансферная стоимость оценивается в €110 млн.

Самыми дорогими нападающими и по совпадению самыми дорогими футболистами были признаны форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, хавбек «Реала» Джуд Беллингем и центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Transfermarkt оценил каждого из них в €180 млн.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря авторитетный портал Goal признал нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси лучшим игроком года. Аргентинец опередил в рейтинге форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.