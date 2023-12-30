Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов 2023 года
Transfermarkt представил символическую сборную самых дорогих игроков 2023 года
Берлин, 30 декабря, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Профильный немецкий интернет-портал Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов по итогам 2023 года. Суммарная стоимость состава из 11 игроков достигла 1,22 миллиарда евро.
Самым дорогим вратарём по итогам 2023 года стал голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян (€45 млн). Позиции в защите заняли Йошко Гвардиол и Рубен Диаш (оба из «Манчестер Сити», по €80 млн), Вильям Салиба («Арсенал», €75 млн) и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», €70 млн). Самыми дорогими полузащитниками стали Деклан Райс («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити») и Джамал Мусиала («Бавария»), их трансферная стоимость оценивается в €110 млн.
Самыми дорогими нападающими и по совпадению самыми дорогими футболистами были признаны форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, хавбек «Реала» Джуд Беллингем и центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Transfermarkt оценил каждого из них в €180 млн.
Как передавало ИА Регнум, 19 декабря авторитетный портал Goal признал нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси лучшим игроком года. Аргентинец опередил в рейтинге форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.