Мичуринск, Тамбовская область, 22 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту осквернения могилы сотрудника Росгвардии, погибшего в ходе специальной военной операции, возбуждено в Мичуринске Тамбовской области. Полиция устанавливает злоумышленника. Об этом сообщили в УМВД по Тамбовской области 22 июня.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кладбище

Полиция возбудила уголовное дело по статье 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

«Личность злоумышленника, который нанес надпись на тротуарную плитку у могилы погибшего сотрудника Росгвардии, на данный момент не установлена, ведется его розыск», — приводит ТАСС слова представителя УМВД.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что неизвестные осквернили могилу сотрудника Росгвардии, погибшего в конце февраля в ходе специальной военной операции. Утром 20 июня оскорбительную надпись на плитке у могилы обнаружили сотрудники ритуальной службы.