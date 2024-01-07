Белая Церковь, Украина, 7 января, 2024, 15:11 — ИА Регнум. В городе Белая Церковь Киевской области работники ТЦК (военкомата) с применением силы похитили и увезли молодого человека, который позднее скончался в больнице от побоев, сообщил 7 января со ссылкой на данные местных жителей депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Делом занимается местное управление СБУ. В СМИ информации пока нет. Видимо, пытаются скрыть происшествие и замять дело», — написал Шевченко на своих страницах в социальных сетях.

Украинские СМИ регулярно сообщают о рейдах военкомов на улицах, в ресторанах, спортзалах, гостиницах, санаториях и других учреждениях. Видеозаписи некоторых попыток принудительной мобилизации появляются в сети и приводят к публичным скандалам.

В частности, в декабре 2023 года в Одессе люди в военной форме попытались заставить мужчину сесть в микроавтобус, но ему помогла отбиться от них женщина, предположительно — жена. В ВСУ позднее заявили, что военнослужащие якобы не пытались никого похищать, а хотели по просьбе женщины «припугнуть мужа мобилизацией».

В начале января 2024 года в Харькове трое людей в военной форме силой усадили в микроавтобус сопротивляющегося молодого мужчину. Также в январе 2024 года было опубликовано видео, на котором женщина с маленьким ребёнком на руках сообщила, что её мужа похитили военкомы в Закарпатье. Обращение было записано на русском языке. Позднее девушка опубликовала ещё одно видео, в котором уже на украинском языке извинилась перед ВСУ.

В декабре 2023 года лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ просит дополнительно призвать в ряды армии полмиллиона человек. 25 декабря в Верховную раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации, предполагающий очередную отмену отсрочек. В январе 2024 года главком ВСУ Валерий Залужный заявил депутатам Верховной рады, что без новой массовой мобилизации киевской армии будет «некем воевать».