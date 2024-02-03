Киев, 3 февраля, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Жители Украины начали вести списки с личными данными сотрудников местных военкоматов (территориальных центров комплектования (ТЦК). — Прим. ред.), что может являться предвестником расправ. Такое мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинцы постепенно начинают осознавать, что пора защищать себя от киевского режима самостоятельно. Предприимчивые граждане уже начали формировать реестры с персональными данными сотрудников центров комплектования. А это всегда является предвестником начала расправ», — цитирует Азарова ТАСС.

Азаров пояснил, что киевский режим развязал руки военкомам. Это, как и отсутствие успехов на фронте, всё сильнее снижает доверие к киевскому режиму, считает он.

«Пока самый наглядный пример — неповиновение сотрудникам ТЦК. Такие случаи тщательно замалчиваются прессой. Но всё тайное рано или поздно становится явным», — подчеркнул он.

При этом украинский экс-премьер написал, что расправы уже начались. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский «дал команду ручной прессе их замалчивать», пояснил Азаров.

На Украине застрелили военкома прямо во время вручения повестки, сообщили СМИ. Они пишут, что лишённые прав люди доведены до безумства.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский запретил украинцам «просто дышать». Они должны или воевать, или работать.

Вместе с тем против службы своих детей в Вооружённых силах Украины (ВСУ) высказался мэр Львова Андрей Садовой. В ответ на критику по этому поводу он заявил, что его дети получают образование за границей. Однако сообщил, что якобы позже сам пойдёт служить в ВСУ вместе с ними.