Днепропетровск, Украина, 3 февраля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Порядка 15 тысяч жителей Днепропетровской области Украины остались без электроснабжения в результате произошедших после атаки беспилотников пожаров. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

По его словам, также были обесточены две котельные в Кривом Роге, которые обеспечивают 43 тыс. абонентов.

Как передавало ИА Регнум, ночью 2 февраля взрывы произошли в Кропивницком, бывшем Кировограде. Официальных заявлений местных властей об инцидентах не поступало. Нет информации о повреждённых объектах после взрывов.

28 января произошёл взрыв на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области Украины. Глава областной военной администрации Филипп Пронин отметил, что повреждения получил тот же промышленный объект, на котором произошёл взрыв с последующим пожаром днём ранее.