Кременчуг, Украина, 28 января, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Взрыв произошёл на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области Украины. Об этом 28 января сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Филип Пронин.

Иван Шилов ИА Регнум

Как уточнил Пронин, повреждения получил тот же промышленный объект в Кременчугском районе, на котором произошёл взрыв с последующим пожаром днём ранее.

В момент взрыва на территории региона, по данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, действовал режим воздушной тревоги.

По данным Пронина, пострадавших в результате взрыва на объекте нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате произошедших вечером 27 января взрывов в Кременчуге Полтавской области повреждения получил промышленных объект. Как уточнил позднее глава ОВА Пронин, площадь горения на объекте составила 1000 кв. метров. Полностью ликвидировать пожар удалось только днём 28 января.

Вечером 27 января украинские СМИ сообщили о взрывах, прогремевших в Харькове (Харьковская область), Полтаве и Кременчуге (Полтавская область), где незадолго до этого прозвучали сигналы воздушной тревоги.