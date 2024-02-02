Кропивницкий, Украина, 2 февраля, 2024, 05:12 — ИА Регнум. На Украине ночью 2 февраля взрывы произошли в Кропивницком, бывшем Кировограде. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Взрывы прогремели в городе на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирены известили население об опасности с воздуха с 23:56 1 февраля.

Официальных заявлений местных властей об инцидентах не поступало. Нет информации о повреждённых объектах после взрывов.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 2 февраля взрывы были слышны в Кривом Роге. После одного из них в некоторых районах города пропал свет.

Артиллеристы Западной группировки российских войск уничтожили скопление пехоты ВСУ в блиндажах на купянском направлении фронта. По официальным сведениям, под Купянском продолжается активная контрбатарейная борьба.