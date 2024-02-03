Дамаск, 3 февраля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Удары США по востоку Сирии являются нарушением её суверенитета и безопасности. Об этом 3 февраля заявил МИД арабской республики.

«Сегодня США совершили ещё одно нападение на сирийскую территорию, пополнив свой список нарушений суверенитета, территориальной целостности и безопасности её народа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что США ещё раз доказали, что являются основным источником глобальной нестабильности, а также что их вооружённые силы угрожают международному миру и безопасности.

Также МИД отметил, что Сирия категорически отвергает все предлоги и ложь, выдвигаемые американской администрацией для оправдания нападения.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы США в ночь на 3 февраля нанесли удар по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. В результате были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также другие объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и его союзников.

В результате ударов американских ВВС на востоке Сирии были убиты не менее 13 человек. В числе погибших — сторонники проиранских группировок. Также военные США атаковали объекты на иракской территории близ приграничного города Эль-Каим.

В минобороны Сирии заявили, что авиаудары США привели к жертвам среди мирных жителей и военных и нанесли большой ущерб государственной и частной собственности. Ведомство подчеркнуло, что эти удары не имеют никаких оправданий и направлены на то, чтобы ослабить возможности сирийской армии и её союзников в борьбе с терроризмом.