Газа, Палестина, 3 февраля, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Три четверти населения сектора Газа — свыше 1,7 млн человек — сталкиваются с острой нехваткой воды, продовольствия, жилья и медикаментов. Такие данные приводит Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

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В докладе организации говорится, что около 75% населения палестинского анклава, составляющего 2,3 млн человек, являются перемещёнными лицами. Более половины из них — дети.

«Эти люди сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, воды, убежищ и медикаментов», — отметили авторы доклада, ссылаясь на оценки Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

В документе говорится также, что тысячи людей продолжают прибывать в город Рафах на юге сектора Газа из-за интенсивных боёв в районе Хан-Юниса. При этом в Рафахе уже сосредоточено более 50% населения анклава. Основная часть беженцев живёт во временных жилищах, палатках или просто под открытым небом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа.

О намерении переговорщиков по урегулированию конфликта в секторе Газа добиться шестинедельного перемирия стало известно 1 февраля. В ХАМАС полагают, что Израилю после этого будет трудно возобновить боевые действия с прежней мощью.